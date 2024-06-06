Зверев рассказал, как смог отыграться с 0:4 на тай-брейке в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, ответил на вопрос о том, как ему удалось отыграться на тай-брейке со счёта 0:4 в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с 11-м номером мировой классификации австралийцем Алексом де Минором. Немецкий теннисист выиграл в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 — и вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Второй сет Зверев взял на тай-брейке, по ходу которого уступал 0:4 и 3:5.

«Бежать изо всех сил, возвращать мячи в корт, иногда это окупается. Хотелось бы мне иногда быть более агрессивным, но если я выигрываю, я счастлив. Я в полуфинале, и это всё, что имеет значение», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Александр Зверев сыграет с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.