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Зверев рассказал, как смог отыграться с 0:4 на тай-брейке в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Зверев рассказал, как смог отыграться с 0:4 на тай-брейке в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, ответил на вопрос о том, как ему удалось отыграться на тай-брейке со счёта 0:4 в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с 11-м номером мировой классификации австралийцем Алексом де Минором. Немецкий теннисист выиграл в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 — и вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Второй сет Зверев взял на тай-брейке, по ходу которого уступал 0:4 и 3:5.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 4
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Бежать изо всех сил, возвращать мячи в корт, иногда это окупается. Хотелось бы мне иногда быть более агрессивным, но если я выигрываю, я счастлив. Я в полуфинале, и это всё, что имеет значение», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Александр Зверев сыграет с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

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