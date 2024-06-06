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Мирра Андреева повторила достижение Моники Селеш 1990 года на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева повторила достижение Моники Селеш 1990 года на «Ролан Гаррос»
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5 июня 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 одержала победу над вторым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Благодаря этой победе Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 34 года, которой удалось победить соперницу из топ-2 рейтинга WTA на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Sports. В последний раз спортсменке в возрасте до 18 лет такое удалось в 1990 году, когда 16-летняя Моника Селеш из Югославии обыграла на Открытом чемпионате Франции немку Штеффи Граф.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.

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