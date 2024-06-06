Мирра Андреева повторила достижение Моники Селеш 1990 года на «Ролан Гаррос»

5 июня 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 одержала победу над вторым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Благодаря этой победе Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 34 года, которой удалось победить соперницу из топ-2 рейтинга WTA на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Sports. В последний раз спортсменке в возрасте до 18 лет такое удалось в 1990 году, когда 16-летняя Моника Селеш из Югославии обыграла на Открытом чемпионате Франции немку Штеффи Граф.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.