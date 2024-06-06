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Свёнтек — Гауфф: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 6 июня, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет с третьей ракеткой мира Кори Гауфф в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между полячкой и американской теннисистами.

Победительница встречи сыграет в финале «Ролан Гаррос» с сильнейшей в паре Мирры Андреевой (Россия) и Ясмины Паолини (Италия).

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Свёнтек выигрывала французский турнир трижды из последних четырёх розыгрышей (2020, 2022, 2023). В последнем году полячка обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).

Гауфф никогда не выигрывала «Большой шлем» в Париже. В 2022 году американка дошла до финала, где проиграла Свёнтек (6:1, 6:3).