Паолини — Андреева: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 6 июня, 15-я ракетка мира Ясмин Паолини сыграет с 38-й ракеткой мира Миррой Андреевой в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча начнётся примерно в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между полькой и американской теннисистками.

Победительница встречи сыграет в финале «Ролан Гаррос» с сильнейшей в матче Иги Свёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской является Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).

Ни Паолини, ни Андреева ранее не выходили в финал турнира «Большого шлема» во Франции.