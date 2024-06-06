Паолини высказалась о предстоящей встрече с Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала о своих ожиданиях от полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором её соперницей станет 38-я в мировой классификации 17-летняя российская спортсменка Мирра Андреева.
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«С Миррой будет напряжённый матч. Я играла против неё в Мадриде, и она действительно великолепный игрок. Она такая молодая, но очень хороша ментально и умеет отлично защищаться. Она может здорово подавать. Так что ожидается тяжёлый матч. Но мы уже в полуфинале, здесь нет шансов получить лёгкий матч», — приводит слова Паолини пресс-служба «Ролан Гаррос».
Полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встретятся Ясмин Паолини и Мирра Андреева, состоится 6 июня. 29 апреля соперницы сыграли свой единственный очный матч в 1/8 финала грунтового «тысячника» в Мадриде, победа осталась за российской теннисисткой — 7:6 (7:2), 6:4.
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