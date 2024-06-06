Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини высказалась о предстоящей встрече с Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Паолини высказалась о предстоящей встрече с Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала о своих ожиданиях от полуфинального матча «Ролан Гаррос», в котором её соперницей станет 38-я в мировой классификации 17-летняя российская спортсменка Мирра Андреева.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«С Миррой будет напряжённый матч. Я играла против неё в Мадриде, и она действительно великолепный игрок. Она такая молодая, но очень хороша ментально и умеет отлично защищаться. Она может здорово подавать. Так что ожидается тяжёлый матч. Но мы уже в полуфинале, здесь нет шансов получить лёгкий матч», — приводит слова Паолини пресс-служба «Ролан Гаррос».

Полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встретятся Ясмин Паолини и Мирра Андреева, состоится 6 июня. 29 апреля соперницы сыграли свой единственный очный матч в 1/8 финала грунтового «тысячника» в Мадриде, победа осталась за российской теннисисткой — 7:6 (7:2), 6:4.

Материалы по теме
Мирра Андреева повторила достижение Моники Селеш 1990 года на «Ролан Гаррос»
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android