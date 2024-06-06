Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», Модрич остаётся в «Реале». Главное к утру
Александр Зверев обыграл в четвертьфинале Алекса де Минора (6:4, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2025 года, Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного ЧМ-2029. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора.
- Лука Модрич продлил контракт c «Реалом» — Фабрицио Романо.
- Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного ЧМ-2029.
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