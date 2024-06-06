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6 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Ролан Гаррос

Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», Модрич остаётся в «Реале». Главное к утру
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Александр Зверев обыграл в четвертьфинале Алекса де Минора (6:4, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2025 года, Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного ЧМ-2029. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора.
  2. Лука Модрич продлил контракт c «Реалом» — Фабрицио Романо.
  3. Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного ЧМ-2029.
  4. Стало известно условие, при котором «Ман Сити» согласится отпустить Альвареса в «ПСЖ».
  5. Мирра Андреева повторила достижение Моники Селеш 1990 года на «Ролан Гаррос».
  6. Три клуба АПЛ встали на сторону «Ман Сити» в судебной тяжбе с лигой — Daily Mail.
  7. Стоимость Алексея Миранчука увеличилась по сравнению с прошлым сезоном.
  8. Результаты игрового дня 5 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин.
  9. Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче».
  10. Эмоции Арины Соболенко после поражения от Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
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