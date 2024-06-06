Видео: новое хобби Роджера Федерера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер увлёкся новым видом спорта. 42-летний спортсмен замечен за игрой в гольф.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Федерер демонстрирует свой удар.

«Пытаюсь подобрать себе новое хобби. Пожелайте мне удачи. Может, есть какие-нибудь советы?» — написал швейцарец в своём аккаунте в соцсетях.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».