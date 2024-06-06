Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх — 2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх — 2024 в Париже в случае допуска.

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвёртую путёвку», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, от каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания «Ролан Гаррос»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.