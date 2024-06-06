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Арина Соболенко планирует выступить на турнире в Берлине — источник

Арина Соболенко планирует выступить на турнире в Берлине — источник
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приступит к тренировкам на травяных кортах после выздоровления, сообщает журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, белорусская спортсменка планирует выступить на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня на травяном покрытии.

Напомним, в среду, 5 июня, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. По ходу всего матча белоруска испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины были проблемы с желудком. Она дважды принимала таблетки.

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