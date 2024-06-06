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«Мне было тяжело физически». Соболенко — о матче с Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Мне было тяжело физически». Соболенко — о матче с Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что последние несколько дней перед матчем с российский теннисисткой Миррой Андреевой в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» болела из-за желудочной инфекции, поэтому матч для неё был сложным.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно болела из-за желудочной инфекции, так что это было непросто. Да, это было несколько дней. Я делала всё возможное, чтобы справиться с этим», — приводит слова Соболенко представитель WTA по связям с общественностью.

Напомним, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франци — 2024 юная Андреева сенсационно обыграла Арину Соболенко. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

В рейтинге WTA Соболенко потеряет вторую позицию по итогам «Ролан Гаррос» — 2024. Второй ракеткой мира по итогам грунтового мэйджора впервые в карьере станет чемпионка US Open — 2023 20-летняя американка Кори Гауфф.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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