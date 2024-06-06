Сумеет ли Мирра Андреева выйти в финал «Ролан Гаррос»?

Сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 18:00 мск.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: сумеет ли Мирра Андреева выйти в финал «Ролан Гаррос»?

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской женского турнира является Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).

Ни Паолини, ни Андреева ранее не выходили в финал турнира «Большого шлема» во Франции.