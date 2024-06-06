Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сумеет ли Мирра Андреева выйти в финал «Ролан Гаррос»?

Сумеет ли Мирра Андреева выйти в финал «Ролан Гаррос»?
Комментарии

Сегодня, 6 июня, 38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 18:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: сумеет ли Мирра Андреева выйти в финал «Ролан Гаррос»?

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской женского турнира является Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).

Ни Паолини, ни Андреева ранее не выходили в финал турнира «Большого шлема» во Франции.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android