Янчук: Андреевой будет трудно с Паолини — итальянка по классу выше Мирры

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о предстоящем матче 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

«Мирра подросла за полгода. Уже цепляется и держит игру, удары. Паолини целеустремлённая и контролирует себя. Она борется до конца и обостряет игру. Неслучайно Паолини обыграла Рыбакину, которая не могла выиграть нужные мячи в безобидных ситуациях. Итальянка была собранной и играла до конца. Плюс шустро бегает и опасно бьёт. С ней будет трудно играть — по классу она выше нашей Мирры. Но шансы 50 на 50 в этой встрече», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.