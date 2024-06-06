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Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/2 финала женской части турнира встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Кори Гауфф из США (третья в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и американской теннисисткой.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Свёнтек и Гауфф провели между собой 11 встреч на турнирах уровня WTA. В 10 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в двух матчах в рамках Открытого чемпионата Франции (финал «Ролан Гаррос» — 2022 — 6:1, 6:2 и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:4, 6:2). Американская спортсменка единственную победу одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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