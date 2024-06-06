«Дело не всегда в теннисе». Радваньска — о соперниках Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос»

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска поделилась мнением об игре первой ракетки мира соотечественницы Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я всё ещё вижу разрыв. Думаю, всё дело в том, как психологически они выйдут на корт с Игой. Как мы могли убедиться в других раундах [после матча с Осакой], дело не всегда в теннисе, а в том, как ты выходишь на корт и веришь ли ты в то, что сможешь это сделать», — приводит слова Агнешки Roland Garros.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2024 Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований.