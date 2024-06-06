Мирра Андреева — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 6 июня, 38--я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской является Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).