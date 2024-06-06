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«Все ждут от неё победы везде». Радваньска — об общественном давлении на Свёнтек

«Все ждут от неё победы везде». Радваньска — об общественном давлении на Свёнтек
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Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска рассказала, что первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши с каждым годом становится всё сложнее играть из-за высоких ожиданий общественности.

«Она очень профессиональна, она такая трудяга, и я думаю, что она действительно думает о каждом матче, хочет быть лучшей и выиграть каждое очко. Неважно, кто находится по ту сторону сетки, она относится ко всему очень серьёзно.

Думаю, с каждым годом ей становится всё труднее, потому что все ждут от неё победы везде, и я думаю, что лучше всего она справляется с давлением. Это нелегко, когда все смотрят, судят, комментируют и ждут от тебя победы, а ты всё равно делаешь это. Я думаю, это большое уважение к Иге за то, что она справляется с этим ещёгод», — приводит слова Агнешки Roland Garros.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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