«Все ждут от неё победы везде». Радваньска — об общественном давлении на Свёнтек

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска рассказала, что первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши с каждым годом становится всё сложнее играть из-за высоких ожиданий общественности.

«Она очень профессиональна, она такая трудяга, и я думаю, что она действительно думает о каждом матче, хочет быть лучшей и выиграть каждое очко. Неважно, кто находится по ту сторону сетки, она относится ко всему очень серьёзно.

Думаю, с каждым годом ей становится всё труднее, потому что все ждут от неё победы везде, и я думаю, что лучше всего она справляется с давлением. Это нелегко, когда все смотрят, судят, комментируют и ждут от тебя победы, а ты всё равно делаешь это. Я думаю, это большое уважение к Иге за то, что она справляется с этим ещёгод», — приводит слова Агнешки Roland Garros.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований.