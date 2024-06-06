«У нас будет отличный матч» Мирра Андреева — об игре с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Я действительно чувствую себя потрясающе, потому что мне удалось выйти в свой первый полуфинал. Я помню нашу игру с Ясмин в Мадриде и что она играла тогда в очень хороший теннис. Мне пришлось сильно прибавить, чтобы обыграть её. Я уверена, что у нас будет отличный матч», — сказала россиянка на прессконференции.
Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».
В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
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