Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У нас будет отличный матч» Мирра Андреева — об игре с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

«У нас будет отличный матч» Мирра Андреева — об игре с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я действительно чувствую себя потрясающе, потому что мне удалось выйти в свой первый полуфинал. Я помню нашу игру с Ясмин в Мадриде и что она играла тогда в очень хороший теннис. Мне пришлось сильно прибавить, чтобы обыграть её. Я уверена, что у нас будет отличный матч», — сказала россиянка на прессконференции.

Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
Ясмин Паолини — Мирра Андреева. Кто сказал, что чудес не бывает?
Ясмин Паолини — Мирра Андреева. Кто сказал, что чудес не бывает?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android