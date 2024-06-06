«Она нажимала «сброс» и отвечала». Эверт — о матче Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала матч 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой против белорусской спортсменки Арины Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
«Каждый раз, когда она наносила один из своих мощных победных ударов, вы думали, что она может расстроиться, но этого не произошло. Она просто нажимала «сброс» и тут же отвечала», — приводит слова Эверт Eurosport.
Мирра Андреева стала самой юной полуфиналисткой турнира «Большого шлема» с 1997 года. Тогда в полуфинале сыграла 16-летняя Мартина Хингис. В 1/4 финала Мирра переиграла вторую сеяную Арину Соболенко — 6:7, 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|
В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 Мирра Андреева встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 6 июня 2024
-
14:27
-
14:14
-
14:07
-
13:48
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:01
-
12:00
-
10:51
-
10:49
-
10:00
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
07:29
-
07:00
-
06:33
-
06:17
-
05:47
-
05:31
-
04:40
-
03:50
-
02:11
-
02:10
-
01:52
-
01:38
-
00:49
-
00:35
-
00:33
-
00:21
-
00:14
- 5 июня 2024
-
23:57