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«Она нажимала «сброс» и отвечала». Эверт — о матче Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Она нажимала «сброс» и отвечала». Эверт — о матче Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала матч 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой против белорусской спортсменки Арины Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

«Каждый раз, когда она наносила один из своих мощных победных ударов, вы думали, что она может расстроиться, но этого не произошло. Она просто нажимала «сброс» и тут же отвечала», — приводит слова Эверт Eurosport.

Мирра Андреева стала самой юной полуфиналисткой турнира «Большого шлема» с 1997 года. Тогда в полуфинале сыграла 16-летняя Мартина Хингис. В 1/4 финала Мирра переиграла вторую сеяную Арину Соболенко — 6:7, 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 Мирра Андреева встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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