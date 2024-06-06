Ясмин Паолини оценила свои шансы на победу в матче с Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча с россиянкой Миррой Андреевой в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«От матча к матчу я всё больше убеждаюсь в том, что могу играть на более высоком уровне. У меня есть шанс выиграть матч с Миррой, она действительно отличный игрок, очень молодая, у неё такой хороший настрой. Она может очень хорошо защищаться и отлично подавать. Это будет тяжёлый матч, но это полуфинал «Ролан Гаррос» тут лёгких матчей не бывает», — сказала итальянка на пресс-конференции.

Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.