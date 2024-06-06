Паолини, выйдя в полуфинал «РГ», гарантировала себе попадание в топ-10 рейтинга WTA

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини впервые в карьере войдёт в первую десятку рейтинга WTA.

Добравшись до своего первого полуфинала ТБШ, итальянка Ясмин Паолини дебютирует в топ-10 мирового рейтинга WTA в понедельник, добравшись до 10-й строчки (в случае поражения в полуфинале). Если доберётся до финала, то станет седьмой ракеткой мира, а если завоюет титул — то пятой.

Сегодня, 6 июня, 28-летняя Паолини встретится с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.