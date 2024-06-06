Андреева и Паолини — соперницы с набольшей разницей в возрасте в полуфинале «РГ» за 39 лет

В матче между 28-летней итальянской теннисистки Ясмин Паолини с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой будет самая большая разница в возрасте между соперницами в полуфинале «РГ» с 1985 года, когда 30-летняя Крис Эверт победила 15-летнюю Габриэлу Сабатини.

Спортсменки сыграют в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.