Паолини выйдет в первый в карьере финал турнира на грунте, если обыграет Андрееву

Сегодня, 6 июня, 15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини встретится с россиянкой Миррой Андреевой в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В случае победы над Андреевой Паолини впервые в карьере выйдет в финал теннисных соревнований на грунте. До этого турнира лучшим результатом Паолини на грунтовом покрытии был выход в финал на турнире WTA-250 в Палермо в 2023 году, в котором она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 6:1, 1:6.
В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
- 6 июня 2024
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