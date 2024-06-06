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Паолини установила два личных рекорда на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос» с Андреевой

Паолини установила два личных рекорда на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос» с Андреевой
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Победив четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024, итальянская теннисистка Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-5 рейтинга, а также итальянка впервые в карьере выиграла пять матчей подряд на грунте.

Ранее она обыгрывала Арину Соболенко в Индиан-Уэллсе в 2022 году и Елену Рыбакину в Цинциннати в 2023 году.
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 Ясмин Паолини сыграет с 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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