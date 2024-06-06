«Мирра очень нервничала». Мартинес — о матче Андреевой с Соболенко на «Ролан Гаррос»

Тренер 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес ответила на вопрос испанского издания Marca о тактике её подопечной на матч с Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
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— Мирра сказала, что забыла тактику и играла, как чувствовала. А какая была тактика? — Думаю, она особо не придерживалась тактики. Это был не самый хороший матч. Арина была не в лучших кондициях. Мирра тоже. Она очень нервничала. Игра шла туда — сюда. Такие матчи надо играть и учиться обыгрывать травмированы соперников. Часто бывает, что ты просто смотришь и в итоге проигрываешь. Горжусь, что она справилась. Ей 17, и она впервые играла на «Шатрье». Хорошо.
Напомним, в среду, 5 июня, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сенсационно проиграла Мирре Андреевой — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.
Сегодня, 6 июня, Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2024.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.
- 6 июня 2024
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