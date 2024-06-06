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«Мирра очень нервничала». Мартинес — о матче Андреевой с Соболенко на «Ролан Гаррос»

«Мирра очень нервничала». Мартинес — о матче Андреевой с Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Тренер 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес ответила на вопрос испанского издания Marca о тактике её подопечной на матч с Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

— Мирра сказала, что забыла тактику и играла, как чувствовала. А какая была тактика? — Думаю, она особо не придерживалась тактики. Это был не самый хороший матч. Арина была не в лучших кондициях. Мирра тоже. Она очень нервничала. Игра шла туда — сюда. Такие матчи надо играть и учиться обыгрывать травмированы соперников. Часто бывает, что ты просто смотришь и в итоге проигрываешь. Горжусь, что она справилась. Ей 17, и она впервые играла на «Шатрье». Хорошо.

Напомним, в среду, 5 июня, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сенсационно проиграла Мирре Андреевой — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Сегодня, 6 июня, Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) в полуфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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