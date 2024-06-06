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В случае победы над Андреевой Паолини станет 3-й итальянкой в истории финалов «РГ»

В случае победы над Андреевой Паолини станет 3-й итальянкой в истории финалов «РГ»
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В случае победы итальянской теннисистки Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) над 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, она станет третьей итальянкой в открытой эре, добравшейся до финала РГ после чемпионки «Ролан Гаррос» — 2010 и финалисты «Ролан Гаррос» — 2011 Франчески Скьявоне и финалист «Ролан Гаррос» — 2012 Сары Эррани. Последними итальянками в финале ТБШ были Роберта Винчи и Флавия Пеннетта (итальянский финал US Open — 2015).

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 Ясмин Паолини сыграет с 38-й ракеткой мира российской тенниситкой Миррой Андреевой. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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