Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартинес дала совет Андреевой перед матчем Мирры с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Мартинес дала совет Андреевой перед матчем Мирры с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес ответила на вопрос испанского издания Marca о сопернице её подопечной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 итальянке Ясмин Паолини. Сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Удивлены, что полуфинал будет с Паолини, а не с Рыбакиной?
— Всегда ждёшь хорошего, но Паолини играет очень хорошо, у неё подходящая игра против Рыбакиной, это было видно. Она очень сложный игрок, агрессивна, играет с огоньком, у неё отличный форхенд. Чтобы выиграть, Мирре надо сыграть лучше, чем против Соболенко.

— Вы только что обыграли Паолини в Мадриде. Можно ли взять этот матч за ориентир?
— Всегда можно, но сейчас новый матч. Надо хорошо сыграть, чтобы победить.

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
Ясмин Паолини — Мирра Андреева. Кто сказал, что чудес не бывает?
Ясмин Паолини — Мирра Андреева. Кто сказал, что чудес не бывает?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android