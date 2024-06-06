Мартинес дала совет Андреевой перед матчем Мирры с Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Тренер 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес ответила на вопрос испанского издания Marca о сопернице её подопечной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 итальянке Ясмин Паолини. Сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

— Удивлены, что полуфинал будет с Паолини, а не с Рыбакиной?

— Всегда ждёшь хорошего, но Паолини играет очень хорошо, у неё подходящая игра против Рыбакиной, это было видно. Она очень сложный игрок, агрессивна, играет с огоньком, у неё отличный форхенд. Чтобы выиграть, Мирре надо сыграть лучше, чем против Соболенко.

— Вы только что обыграли Паолини в Мадриде. Можно ли взять этот матч за ориентир?

— Всегда можно, но сейчас новый матч. Надо хорошо сыграть, чтобы победить.

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.