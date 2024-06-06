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Паолини — лидер по времени на корте на «РГ» — 2024, у Андреевой — на три минуты меньше

Паолини — лидер по времени на корте на «РГ» — 2024, у Андреевой — на три минуты меньше
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини среди всех полуфиналисток Открытого чемпионата Франции — 2024 провела наибольшее количество времени на корте — 8 часов 45 минут. Её соперница, 38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, провела на корте всего на три минуты меньше — 8 часов 42 минуты.

Сегодня, 6 июня, 28-летняя Паолини встретится с 17-летней Андреевой в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Обе теннисистки впервые вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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