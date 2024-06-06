Известно имя судьи, которая будет работать на матче Андреевой и Паолини на «Ролан Гаррос»

Полуфинальный матч женского «Ролан Гаррос» — 2024 между россиянкой Миррой Андреевой и итальянкой Ясмин Паолини будет обслуживать арбитр на вышке — Элисон Хьюз (урождённая Лэнг). Встреча пройдёт сегодня, 6 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это одна из самых авторитетных судей в теннисе. В 2021 году Элисон стала кавалером ордена Британской империи. Она отработала финалы на всех существующих «Шлемах».

Во время её судейства женского финала Открытого чемпионата Австралии 2015 года между Сереной Уильямс и Марией Шараповой судья Хьюз применила «правило помех» в отношении американки за то, что она крикнула «Давай» как раз в тот момент, когда россиянка пыталась отбить мяч. Отметим, что чемпионкой в тот раз всё равно стала американка Уильямс.