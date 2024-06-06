«У этой девочки нет потолка». Тренер Андреевой — о 17-летней теннисистке

Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона-1994 и финалистка Открытого чемпионата Франции — 2000, а также тренер 38-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, рассказала, что несмотря на юный возраст, это самый захватывающий проект, который сейчас есть в женском теннисе.

«Да, мне постоянно это говорят с тех пор, как я начала с ней работать. Действительно, это очень хороший проект. Больше всего мне нравится, как хорошо мы с ней поладили. С первого дня очень приятно работать с ней. Если бы было по-другому, мы бы больше этим не занимались. Да, это захватывающе, потому что у этой девочки нет потолка. Представьте, ей 17 и она уже в полуфинале, а впереди у неё ещё целый путь. Кто знает, что её ждёт дальше? Если вышел в полуфинал, значит, готов выигрывать турнир, а это «Большой шлем». Хочу, чтобы она не теряла голову, оставалась скромной, продолжала работать, правильно относится к делу и никогда не жаловалась. Для меня это важно, нам надо и дальше этого придерживаться», — приводит слова Мартинес Marca.

Сегодня, 6 июня, 17-летняя Мирра Андреева встретится с 28-летней итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.