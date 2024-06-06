«Мирра тоже победитель». Тренер Андреевой сравнила её с Гарбинье Мугурусой

Кончита Мартинес, тренер 38-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, сравнила свою подопечную с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2016 бывшим лидером мирового рейтинга WTA испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Мирра тоже очень амбициозная и победитель. Сходство может быть, но каждый человек индивидуален. Мирра играет не так, как Гарбинье. У Гарбинье была более агрессивная, прямолинейная игра. Мирре 17, и она развивается. Хочу, чтобы она играла более агрессивно, и здесь, на «Ролан Гаррос», у неё это получается. Мы работаем над вещами, и эта работа заметна. Надо продолжать, тренировать её игру так, чтобы она была комфортной для неё и с ней она бы стала опаснее», — приводит слова Мартинес Marca.

Сегодня, 6 июня, 17-летняя Мирра Андреева встретится с 28-летней итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.