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«Мирра тоже победитель». Тренер Андреевой сравнила её с Гарбинье Мугурусой

«Мирра тоже победитель». Тренер Андреевой сравнила её с Гарбинье Мугурусой
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Кончита Мартинес, тренер 38-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, сравнила свою подопечную с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2016 бывшим лидером мирового рейтинга WTA испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Мирра тоже очень амбициозная и победитель. Сходство может быть, но каждый человек индивидуален. Мирра играет не так, как Гарбинье. У Гарбинье была более агрессивная, прямолинейная игра. Мирре 17, и она развивается. Хочу, чтобы она играла более агрессивно, и здесь, на «Ролан Гаррос», у неё это получается. Мы работаем над вещами, и эта работа заметна. Надо продолжать, тренировать её игру так, чтобы она была комфортной для неё и с ней она бы стала опаснее», — приводит слова Мартинес Marca.

Сегодня, 6 июня, 17-летняя Мирра Андреева встретится с 28-летней итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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