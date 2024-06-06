Тренер Мирры Андреевой раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой
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Новый тренер 38-й ракетки мира Мирры Андреевой, чемпионка Уимблдона-1994 и финалистка Открытого чемпионата Франции — 2000 Кончита Мартинес раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой в интервью для испанского издания Marca.
— Вы были с Миррой на нескольких турнирах, пришли к соглашению продолжать совместную работу?
— После Мадрида испытательный срок закончился. Мы будем вместе до конца года.
Сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
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Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
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