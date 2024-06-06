Тренер Мирры Андреевой раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой

Новый тренер 38-й ракетки мира Мирры Андреевой, чемпионка Уимблдона-1994 и финалистка Открытого чемпионата Франции — 2000 Кончита Мартинес раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой в интервью для испанского издания Marca.

— Вы были с Миррой на нескольких турнирах, пришли к соглашению продолжать совместную работу?

— После Мадрида испытательный срок закончился. Мы будем вместе до конца года.

Сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.