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Тренер Мирры Андреевой раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой

Тренер Мирры Андреевой раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой
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Новый тренер 38-й ракетки мира Мирры Андреевой, чемпионка Уимблдона-1994 и финалистка Открытого чемпионата Франции — 2000 Кончита Мартинес раскрыла сроки соглашения работы с теннисисткой в интервью для испанского издания Marca.

— Вы были с Миррой на нескольких турнирах, пришли к соглашению продолжать совместную работу?

— После Мадрида испытательный срок закончился. Мы будем вместе до конца года.

Сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Италии.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В единственном поединке между Миррой Андреевой и Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

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