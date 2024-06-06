«Я не Потапова и не Вондроушова». Гауфф — о матче со Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос»

В эти минуты в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024 проходит матч между американской теннисисткой третьей ракеткой мира Кори Гауфф и лидером мирового рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Перед началом матча Гауфф поделилась ожиданиями от игры.

«Она первая ракетка мира и уже трижды была здесь чемпионкой. Когда я играла с ней в Цинциннати, то не думала: «Я никогда её не обыгрывала, не брала ни сета». Так что я не вспоминаю о предыдущих матчах. Я не Потапова. Я не Вондроушова. Это ничего не значит. Может, я проиграю с тем же счётом, а может, и нет. Но я просто выйду и постараюсь выиграть. Мне нечего терять. Всё давление на ней», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Ига Свёнтек на пути к полуфиналу Открытого чемпионата Франции одержала разгромные победы над россиянкой Анастасией Потаповой (1/8 финала — 6:0, 6:0) и Маркетой Вондроушовой из Чехии (1/4 финала — 6:0, 6:2).

Свёнтек и Гауфф провели между собой 11 встреч на турнирах уровня WTA. В 10 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в двух матчах в рамках Открытого чемпионата Франции (финал «Ролан Гаррос» — 2022 — 6:1, 6:2 и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:4, 6:2). Американская спортсменка единственную победу одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.