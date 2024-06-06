Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен — чемпионы микста на «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 6 июня, в рамках финала смешанного парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и французский теннисист Эдуард Роже-Васслен обыграли пару американской теннисистки Дезире Кравчик и британского теннисиста Нила Скупски со счётом 6:4, 7:5.
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Встреча продлилась 1 час 41 минуту. В её рамках пара Зигемунд/Роже-Васслен два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%). На счету пары Кравчик/Скупски шесть эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В прошлом году в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2023 выиграла пара японки Мию Като и немца Тима Пюца. В финале они обыграли Бьянку Андрееску из Канады и Майкла Винуса из Австралии со счетом 4:6, 6:4, 1:0 (10:6).
- 6 июня 2024
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