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Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен — чемпионы микста на «Ролан Гаррос» — 2024

Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен — чемпионы микста на «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 6 июня, в рамках финала смешанного парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и французский теннисист Эдуард Роже-Васслен обыграли пару американской теннисистки Дезире Кравчик и британского теннисиста Нила Скупски со счётом 6:4, 7:5.

Ролан Гаррос — микст. Финал
06 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Кравчик Н. Скупски
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Л. Зигемунд Э. Роже-Васслен

Встреча продлилась 1 час 41 минуту. В её рамках пара Зигемунд/Роже-Васслен два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%). На счету пары Кравчик/Скупски шесть эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В прошлом году в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2023 выиграла пара японки Мию Като и немца Тима Пюца. В финале они обыграли Бьянку Андрееску из Канады и Майкла Винуса из Австралии со счетом 4:6, 6:4, 1:0 (10:6).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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