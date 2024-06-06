Анна Дмитриева высказалась о шансах Мирры Андреевой превзойти Марию Шарапову в теннисе

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева сравнила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву (38-я в рейтинге WTA) с экс первой ракеткой мира пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.
«Это абсолютно разные люди с разным подходом к игре и образу жизни в целом. Может ли Мирра достичь таких же высот, как Шарапова, или превзойти их? Девочка в свои 17 лет обыгрывает сильнейшую теннисистку мира. Разве можно после этого говорить, что она не может чего-то достичь? Конечно, Мирре это всё под силу, но зависеть многое будет от неё самой», — приводит слова Дмитриевой Legalbet.
Сегодня, 6 июня, Мирра Андреева встретится с 28-летней итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в рамках полуфинала женского «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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