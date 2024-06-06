Ига Свёнтек — Кори Гауфф: теннисистка из Польши уверенно забрала первый сет

В эти минуты проходит матч 1/2 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречаются первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Кори Гауфф из США (третья в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и американской теннисисткой.

Первый сет уверенно выиграла польская теннисистка — 6:2.

Свёнтек и Гауфф провели между собой 11 встреч на турнирах уровня WTA. В 10 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в двух матчах в рамках Открытого чемпионата Франции (финал «Ролан Гаррос» — 2022 — 6:1, 6:2 и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:4, 6:2). Американская спортсменка единственную победу одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.