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Ига Свёнтек — Кори Гауфф: теннисистка из Польши уверенно забрала первый сет

Ига Свёнтек — Кори Гауфф: теннисистка из Польши уверенно забрала первый сет
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречаются первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и Кори Гауфф из США (третья в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и американской теннисисткой.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Первый сет уверенно выиграла польская теннисистка — 6:2.

Свёнтек и Гауфф провели между собой 11 встреч на турнирах уровня WTA. В 10 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в двух матчах в рамках Открытого чемпионата Франции (финал «Ролан Гаррос» — 2022 — 6:1, 6:2 и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:4, 6:2). Американская спортсменка единственную победу одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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