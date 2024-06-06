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Свёнтек и Гауфф — самая молодая пара в топ-2 рейтинга WTA, после Шараповой и Клейстерс

Свёнтек и Гауфф — самая молодая пара в топ-2 рейтинга WTA, после Шараповой и Клейстерс
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Польская теннисистка Ига Свёнтек и американская теннисистка Кори Гауфф стали самой молодой парой этого столетия в топ-2 рейтинга WTA (44 года, вместе взятых, на 10.06.2024) — моложе только Мария Шарапова из России и Ким Клейстерс из Бельгии (40 лет, вместе взятых, на 17.10. 2005).

Свёнтек и Гауфф встречаются в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Свёнтек и Гауфф провели между собой 11 встреч на турнирах уровня WTA. В 10 поединках победила польская теннисистка, в том числе и в двух матчах в рамках Открытого чемпионата Франции (финал «Ролан Гаррос» — 2022 — 6:1, 6:2 и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:4, 6:2). Американская спортсменка единственную победу одержала в 2023 году на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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