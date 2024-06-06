Мирра Андреева начала разминку перед матчем с Паолини на «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прибыла на полуфинальный матч с итальянкой Ясмин Паолини в рамках женского «Ролан Гаррос» — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россиянка начала разминку перед матчем.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Обе теннисистки в первый раз вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».В единственном поединке между 17-летней Миррой Андреевой и 28-летней Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской соревнований в женском одиночном разряде является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).