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Мирра Андреева начала разминку перед матчем с Паолини на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева начала разминку перед матчем с Паолини на «Ролан Гаррос»
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38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прибыла на полуфинальный матч с итальянкой Ясмин Паолини в рамках женского «Ролан Гаррос» — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Россиянка начала разминку перед матчем.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Обе теннисистки в первый раз вышли в полуфинал турнира «Большого шлема».В единственном поединке между 17-летней Миррой Андреевой и 28-летней Ясмин Паолини победу одержала россиянка. В этом году на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра в 1/8 финала победила Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующей чемпионской соревнований в женском одиночном разряде является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. В 2023 году полька обыграла в финале чешку Каролину Мухову со счётом (6:2, 5:7, 6:4).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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