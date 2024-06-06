Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков считает Андрееву фаворитом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чесноков считает Андрееву фаворитом в полуфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков назвал фаворита матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини из Италии.

«Для меня финал «Ролан Гаррос» – между Свёнтек и Гауф. А матч между Андреевой и Паолини будет полуфиналом турнира. Я считаю, что Соболенко была более тяжёлым противником для Мирры, чтобы пройти дальше. Поэтому в полуфинале Андреева является фаворитом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Андреевой и Паолини пройдёт сегодня, 6 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Материалы по теме
Свёнтек в сете от финала «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Мирра и Паолини. LIVE!
Live
Свёнтек в сете от финала «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Мирра и Паолини. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android