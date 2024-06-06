Чесноков считает Андрееву фаворитом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков назвал фаворита матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и 15-й ракеткой мира Ясмин Паолини из Италии.

«Для меня финал «Ролан Гаррос» – между Свёнтек и Гауф. А матч между Андреевой и Паолини будет полуфиналом турнира. Я считаю, что Соболенко была более тяжёлым противником для Мирры, чтобы пройти дальше. Поэтому в полуфинале Андреева является фаворитом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Андреевой и Паолини пройдёт сегодня, 6 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.