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«Позор! Учите правила!» Гауфф заплакала после спора с судьей в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

«Позор! Учите правила!» Гауфф заплакала после спора с судьей в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф до слёз поспорила с судьей по ходу своего матча с полькой Игой Свёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Неприятный инцидент произошёл при счёте 2:6, 2:1, 0:15. Дело в том, что судья на вышке Орели Турт засчитала очко Свёнтек, хотя линейный судья крикнул аут на подаче Иги, из-за чего Гауфф приняла в аут.

Узнав о неоднозначном решении Турт, Гауфф вступила с ней в эмоциональный диалог, однако доводы американки судьей показались неубедительными. Кори не смогла сдержать слёз после разговора с Турт.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Кори Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		3
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Гауфф: Он крикнул, а потом уже я отбила, я на 1000 процентов уверена.
Турт: Я считаю, это не повлияло на ваш удар
Гауфф: Но я же остановила движение, не нанесла нормально удар! Вы серьёзно? Он крикнул до того, как я нанесла удар. Может сами его спросите?
Турт: Не буду.
Гауфф: Потому что вы неправы! У меня должно быть право закончить замах. Позор! Это полуфинал «Большого шлема», учите правила!

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