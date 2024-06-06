Ига Свёнтек без проблем обыграла Кори Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос». Сегодня, 6 июня, она без проблем в двух сетах обыграла Кори Гауфф, занимающую третье место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:4.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%), не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила эйсов. Американка сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).
Напомним, соперница Свёнтек по финалу Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 определится в матче, который начнётся в 18:00 мск и пройдёт на корте Филиппа Шатрье. В нём сыграют россиянка Мирра Андреева (38-я в рейтинге WTA) и 15-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии.
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