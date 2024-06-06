Матс Виландер: я уже стал большим поклонником Мирры Андреевой

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер восхитился 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Напомним, 5 июня Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

«Я уже стал её большим поклонником. Ей всего 17 лет, но она уже кажется очень взрослой – вне корта, но особенно на корте. После четвертьфинала она сказала, что поначалу нервничала, но в игре мы этого не заметили», — приводит слова Виландера Eurosport.de.

Сегодня, 6 июня, Андреева сразится с итальянкой Ясмин Паолини за выход в финал «Ролан Гаррос».