Ига Свёнтек высказалась об игре Кори Гауфф в полуфинале «РГ» — 2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об игре американки Кори Гауфф (третье место в рейтинге WTA) в полуфинале «Ролан Гаррос». Напомним, в этой стадии полька одержала победу со счётом 6:2, 6:4 и вышла в четвёртый финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Я думаю, что она значительно прогрессирует. Вы можете видеть это по её результатам. Прошлогодний US Open показал, что она очень сильный игрок. Очевидно, что она ещё молодая и многие её победы впереди. Но приятно видеть, что уже сейчас она хорошо справляется со всеми проблемами, которые её окружают, потому что это непросто. Уверена, нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне. Коко – один из самых стабильных игроков», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Напомним, соперница Свёнтек по финалу Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 определится в матче, который начнётся в 18:00 мск и пройдёт на корте Филиппа Шатрье. В нём сыграют россиянка Мирра Андреева (38-я в рейтинге WTA) и 15-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии.