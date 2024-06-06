Ига Свёнтек высказалась об игре Кори Гауфф в полуфинале «РГ» — 2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об игре американки Кори Гауфф (третье место в рейтинге WTA) в полуфинале «Ролан Гаррос». Напомним, в этой стадии полька одержала победу со счётом 6:2, 6:4 и вышла в четвёртый финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
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«Я думаю, что она значительно прогрессирует. Вы можете видеть это по её результатам. Прошлогодний US Open показал, что она очень сильный игрок. Очевидно, что она ещё молодая и многие её победы впереди. Но приятно видеть, что уже сейчас она хорошо справляется со всеми проблемами, которые её окружают, потому что это непросто. Уверена, нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне. Коко – один из самых стабильных игроков», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
Напомним, соперница Свёнтек по финалу Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 определится в матче, который начнётся в 18:00 мск и пройдёт на корте Филиппа Шатрье. В нём сыграют россиянка Мирра Андреева (38-я в рейтинге WTA) и 15-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии.
- 6 июня 2024
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