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Свёнтек сравнялась со Штеффи Граф по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос»

Свёнтек сравнялась со Штеффи Граф по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает доминировать на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Благодаря данной победе Свёнтек поднялась на четвёртое место в Открытой эре в рейтинге теннисисток по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос».

Лучшие теннисистки (в Открытой эре) по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос»:

Крис Эверт (1974-1981, 29 побед);
Моника Селеш (1990-1996, 25 побед);
Жюстин Энен (2005-2010, 24 победы);
Ига Свёнтек (2022-?, 20 побед);
Штеффи Граф (1987-1989, 20 побед).

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