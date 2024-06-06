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Свёнтек сравнялась со Штеффи Граф по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает доминировать на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».

Благодаря данной победе Свёнтек поднялась на четвёртое место в Открытой эре в рейтинге теннисисток по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос».

Лучшие теннисистки (в Открытой эре) по продолжительности победной серии на «Ролан Гаррос»:

Крис Эверт (1974-1981, 29 побед);

Моника Селеш (1990-1996, 25 побед);

Жюстин Энен (2005-2010, 24 победы);

Ига Свёнтек (2022-?, 20 побед);

Штеффи Граф (1987-1989, 20 побед).