Свёнтек стала игроком, одержавшим 34 победы на «РГ» за наименьшее количество матчей

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала игроком, которому удалось одержать 34 победы в основной сетке «Ролан Гаррос» за наименьшее количество сыгранных матчей. По этому показателю она приблизилась к результатам 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, легендарной американской теннисистки Крис Эверт (36 побед).

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос». В 1/2 финала она без проблем в двух сетах обыграла Кори Гауфф, занимающую третье место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:4.

Напомним, соперница Свёнтек по финалу Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 определится в матче, который идёт в эти минуты на корте Филиппа Шатрье. В нём сыграют россиянка Мирра Андреева (38-я в рейтинге WTA) и 15-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии.