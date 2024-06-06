Свёнтек вышла в пятый финал турниров «Большого шлема». Ига ещё ни разу не отдавала титул

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в свой пятый финал в карьере на турнирах «Большого шлема».

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Для польки финал, который состоится в субботу, 8 июня, станет третьим подряд на грунтовом «Шлеме».

Примечательно, что в карьере Свёнтек нет ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022).

За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.