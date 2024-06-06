Свёнтек вышла в пятый финал турниров «Большого шлема». Ига ещё ни разу не отдавала титул
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в свой пятый финал в карьере на турнирах «Большого шлема».
Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Для польки финал, который состоится в субботу, 8 июня, станет третьим подряд на грунтовом «Шлеме».
Примечательно, что в карьере Свёнтек нет ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022).
За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
38
Мирра Андреева
М. Андреева
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