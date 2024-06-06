Лишь Штеффи Граф была моложе Свёнтек на момент выхода в четвёртый финал «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала лишь второй самой молодой теннисисткой (в Открытой эре), которой удалось выйти в четыре финала «Ролан Гаррос».

Свёнтек в данный момент 23 года. Единственной теннисисткой, которой удалось добиться данного достижения раньше, является Штеффи Граф (в 1990 году). Тогда Граф было всего 20 лет.

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».

За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.