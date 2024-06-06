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Светлана Кузнецова пришла на матч Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Светлана Кузнецова пришла на матч Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова следит с трибун за матчем 17-летней россиянки Мирры Андреевой с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:10 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		1
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Компанию Кузнецовой составляет известная российская телеведущая Алла Михеева.

Напомним, 5 июня Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

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