Светлана Кузнецова пришла на матч Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова следит с трибун за матчем 17-летней россиянки Мирры Андреевой с итальянкой Ясмин Паолини (12) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
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Компанию Кузнецовой составляет известная российская телеведущая Алла Михеева.
Напомним, 5 июня Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
- 6 июня 2024
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