Россиянин Дерепаско в паре вышел в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

17-летний российский теннисист Тимофей Дерепаско вместе с Амиром Омархановым из Казахстана вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос». Сегодня, 6 июня, они в трёх сетах на решающем тай-брейке обыграли французско-румынскую пару Фаурель/Преда со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (12:10).

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 19 минут. Российско-казахстанский дуэт реализовал 4 брейк-пойнта из 10 (40%), допустил три двойные ошибки и выполнил три эйса. Французская-румынская пара не сделала двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%).

Далее на Открытом чемпионате Франции Дерепаско/Омарханов сыграют с норвежско-австрийской парой Будков-Кьер/Шверцлер.