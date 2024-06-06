Ига Свёнтек повторила историческое достижение Навратиловой и Граф на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024 добилась уникального для WTA достижения.

23-летняя Свёнтек стала лишь третьей теннисисткой в истории с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году, которой более трёх раз подряд удавалось выходить в финал Открытого чемпионата Франции в качестве первой ракетки мира после Мартины Навратиловой (1984-1987) и Штеффи Граф (1988-1990).

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».

За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.