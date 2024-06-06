Ига Свёнтек повторила историческое достижение Навратиловой и Граф на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024 добилась уникального для WTA достижения.
23-летняя Свёнтек стала лишь третьей теннисисткой в истории с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году, которой более трёх раз подряд удавалось выходить в финал Открытого чемпионата Франции в качестве первой ракетки мира после Мартины Навратиловой (1984-1987) и Штеффи Граф (1988-1990).
Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек (1) вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом «Шлеме».
За пятый в карьере титул на ТБШ Свёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
- 6 июня 2024
-
18:53
-
18:48
-
18:47
-
18:36
-
18:29
-
18:21
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:56
-
17:48
-
17:27
-
17:10
-
17:06
-
16:58
-
16:48
-
16:43
-
16:25
-
16:17
-
16:02
-
15:53
-
15:45
-
15:41
-
15:19
-
15:18
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:14
-
14:07