«Как будто играешь против безумца». Маркета Вондроушова — об Иге Свёнтек

Шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала игру лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек из Польши на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Как будто играешь против безумца. Жёсткое давление на психику. Ты хорошо сыграла в мяч, а она всё равно отбивает так же далеко и быстро. И потом ты впадаешь в состояние, когда у тебя уже совсем нет сил», — приводит слова Вондроушовой журналист Рави Убха на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 6 июня, Свёнтек вышла в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче она без проблем в двух сетах обыграла Кори Гауфф, занимающую третье место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:4.

Ранее в рамках 1/4 финала со Свёнтек играла Вондроушова. Чешская спортсменка разгромно уступила польке — 0:6, 2:6.